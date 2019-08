CeresAward 2019: Die Finalistinnen der Kategorie Unternehmerin

Geräucherte Hühnerbrüste, schweizerdeutsch „g’räuchti Pouletbrüstli“ genannt, sind die Spezialität von Adelheid Gsell. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Werner Gsell bewirtschaftet sie einen 22 ha großen landwirtschaftlichen Betrieb in Winden, Schweiz. Der Betriebsschwerpunkt liegt auf der Hähnchenmast. 22.000 Tiere halten sie. Und sie haben eine eigene Räucherei. In dieser räuchern sie nicht nur Hühner, sondern auch Forellen und Aale. Die Forellen stammen aus einem Zuchtbetrieb in der Nachbarschaft und die Aale von Adelheid Gsells Vater, einem Berufsfischer am Bodensee. Die geräucherten Leckereien verkaufen die Gsells auf Märkten, an über 70 Hofläden und über ihren eigenen Internetshop „Gsell Spezialitäten“. Ein besonderes Highlight ist das jährliche Pouletessen auf dem Bauernhof mit rund 3000 Gästen.