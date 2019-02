CeresAward-Finalisten zu Gast bei Deutz-Fahr

Das Treffen begann mit dem Besuch des landwirtschaftlichen Betriebs der Familie Mayerle in Wittislingen in der Nähe von Dillingen an der Donau. Betriebsleiter Ulrich Mayerle und sein Sohn Ulrich Mayerle junior sind mitten im Umstrukturierungsprozess. So haben sie im letzten Jahr entschieden, die Flächen künftig nur noch ökologisch zu bewirtschaften. Im Zuge dessen stellen die Betriebsleiter auch die bisher praktizierte Bullenmast ein. Mit der Maßnahme reagieren sie auf die magere Ertragssituation beim Rindfleisch aber auch auf die steigenden Pachtpreise der letzten Jahre. Wie die Bewirtschaftung der Flächen künftig aussehen wird, hänge sehr stark von der weiteren Entwicklung ab. Derzeit würden zum Beispiel Biorüben gesucht. Hier sehen die Betriebsleiter künftig eine Chance im Ökolandbau.

Das zweite Standbein der Familie sind die land- und forstwirtschaftlichen Dienstleistungen. Hier führen sie für Kunden den Holzeinschlag und das Holzrücken durch. Außerdem handeln sie mit Hackschnitzel, Brennholz und Rindenmulch und verarbeiten Grüngut für die Kompostierung. Vor allem das zweite Standbein ist in den letzten Jahren gewachsen.