CeresAward: Das Wichtigste auf einen Blick

Am CeresAward können alle Landwirtinnen und Landwirte aus dem deutschsprachigen Raum teilnehmen, unabhängig von der Größe des Betriebs. Grundsätzlich kann sich jeder Teilnehmer für mehrere Kategorien bewerben. Eingeordnet wird er dann in die Kategorie, in der er bei der Bewertung die höchste Punktzahl erzielt.