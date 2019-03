Claas-Traktoren, Kennzeichen und Diesel gestohlen

Wie die Täter genau vorgegangen sind, ist unklar. Im Bereich der Baustelle wurden auch Bagger und andere Fahrzeuge bewegt. Die Traktoren der Firma Claas sind grün und haben die Kennzeichen: EN-DB8102 und EN-DB8103.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291-90-200.