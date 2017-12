Claas-Traktoren im Wert von 235.000 Euro gestohlen

Im niedersächsischen Emsbüren war es Ende November zu einem schweren Diebstahl gekommen. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. In der Zeit von Freitag, 24.11.17, bis zum Dienstag, 28.11.17, wurden vom Betriebshof eines Fachhandels für Agrartechnik am Tiggelwerkweg insgesamt drei hochwertige Ackerschlepper der Marke Claas gestohlen.