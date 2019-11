Danke für 60 Bewerbungen!

In jeder Kategorie wählt die Jury in diesen Tagen drei Finalisten aus. Ab dem 25. November ist dann die Community gefragt: Im Publikumsvoting entscheidet ihr, die agrarheute-User, über die finalen Kategoriensieger. Wir stellen euch in einer Shortlist alle Finalisten vor, und die Community kann abstimmen, wen sie auf dem Siegertreppchen sehen möchte.

Die Sieger bekommen ihre Trophäen im Rahmen der Preisverleihung am 20. Januar 2020 in Berlin. Schirmherrin des Wettbewerbs ist übrigens die deutsche Miss Digitale Zukunft: nämlich Dorothee Bär, Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.