DBV-Aktion: Landwirte daten Verbraucher

Landesbauernverbände starten zeitgleich Aktionen

Der bundesweite Aktionstag startete zeitgleich mit den Landesbauernverbänden sowie vielen Kreis- und Ortsverbänden in 42 deutschen Städten, jeder mit einer regional besonderen Aktion mitten in der Stadt: In Berlin diskutierten 20 Landwirtinnen und Landwirte vom Landesbauernverband Brandenburg bei einem herzhaften Frühstück mit regionalen Produkten mit Verbrauchern. Unter dem Motto: genießen und wertschätzen, was vom Feld und aus dem Stall kommt.

Von Bayern bis Schleswig-Holstein zeigen die Bauern, was Ernte alles bedeuten kann: Schon mal Öl gepresst? Mit der Rapsölpresse selbst Öl pressen, probieren und gleich frisch aufs Brot schmieren oder frisch geschüttelt, nicht gerührt – und bei einem leckeren Milchshake ins Gespräch kommen. Nehmen Sie Platz und treffen Sie Ihren Bauern!

Unter www.bauernverband.de/aktionstag-2018 sind alle Informationen zum bundesweiten Aktionstag 2018 zu finden.