Deutsche achten auf Herkunft und sorgen sich um Ernährungsrisiken

Die Studie wurde vom 9. bis zum 26. April 2019 im Auftrag der EFSA von der Kantar Group durchgeführt. Insgesamt wurden 27.655 Menschen verschiedener sozialer und Altersgruppen in den 28 EU-Staaten befragt. In Deutschland nahmen 1.539 Personen an der Umfrage teil. Die Interviews wurden bei den Teilnehmern zu Hause in deren Muttersprache durchgeführt.

Es handelte sich um die erste EU-weite Studie dieser Art seit 2010.