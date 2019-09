DEUTSCHER Waldpreis: Das sind die Gewinner

Helmut Hohnheiser überführt sehr erfolgreich naturferne Fichtenreinbestände in klimastabile Tannen-Buchen-Fichtenmischwälder. Dazu nutzt er ein selber entwickeltes Saatverfahren. Zudem hat er zahlreiche Feuchtbiotope angelegt und fördert seltene Tierarten, wie den Schwarzstorch. Neben Aktivitäten für Schulklassen und Kindergärten bietet er Führungen für Erwachsene an. Natürlich ist der Revierförster auch sonst Ansprechpartner für alle Belange im Wald. Da ist der Marder, der im Dorf sein Unwesen treibt, der Waldbesitzer, der nochmal eine Frage hat, dann will die Dorfjugend am Waldrand „abfeiern“ und obendrein beschwert sich ein besorgter Bürger über abgelegten Müll am Waldrand. „Es ist die Breite des Jobs, die mich so fasziniert,“ so Hohnheiser.