Deutschland: Zum ersten Mal Mensch mit Westnilfieber infiziert

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) meldet, dass ein Patient aus Sachsen an einer Gehirnentzündung erkrankt war und im Klinikums St. Georg in Leipzig behandelt wurde. Der Mann ist mittlerweile wieder genesen. Er stammt aus einer Region, in der das bereits WNV-Fälle bei Pferden und Vögeln nachgewiesen wurden.

Verbreitet wird das Virus durch Mücken. Meist sind eingewanderte tropische Mückenarten die Überträger, aber auch hiesige Mücken können den Erreger weitergeben.

Eine Infektion mit WNF verläuft bei den meisten Menschen mit geringen Symptomen und bleibt oft unbemerkt. Nur etwa 20 Prozent der Betroffenen haben teils heftige fiebrige Beschwerden. Tritt allerdings – wie bei dem Patienten in Sachsen – eine Gehirnentzündung ein, kann das tödlich enden.