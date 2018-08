Diebstahl: Unbekannte brechen in Traktoren ein

Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben Diebe in Knau im Saale-Orla-Kreis, Thüringen, zugeschlagen. In der Nacht zum Donnerstag (23.08.2018) brachen Unbekannte in zwei Traktoren eines landwirtschaftlichen Betriebes ein. Zwischen 21 und 7 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Führerhäusern der Fahrzeuge. Sie stahlen zwei GPS-Geräte, eine Kühlbox und eine Antenne.