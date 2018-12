In diesen Regionen gibt es weiße Weihnachten

Wer in diesem Jahr weiße Weihnachten erleben möchte, muss sich tatsächlich in die höheren Lagen der Mittelgebirge wie Thüringer Wald, Erzgebirge, Harz oder auch Bayerischen Wald begeben. Auch im Sauerland und südlich der A96 und 94 wird es ist ein Hauch der weißen Winterpracht zu erwarten.

In allen anderen Gebieten - vor allem im Flachland - wird Weihnachten 2018 grün ausfallen. Allerdings muss hier dann auch nicht mit wetterbedingt schwierigen Straßenverhältnissen gerechnet werden.