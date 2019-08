Direktvermarktung 2.0 für Landwirt und Verbraucher

Von der Konsumentin zur Landwirtin zur Direktvermarktung von Lebensmitteln. So lässt sich der Werdegang der 25-jährigen Annika Ahlers in aller Kürze zusammenfassen. Sie ist nicht auf einem Betrieb aufgewachsen und hat vor ihrer landwirtschaftlichen Ausbildung bei einem Praktikum auf einer amerikanischen Ranch gelernt zu hinterfragen, wo eigentlich ihr Essen herkommt. Am besten kauft man natürlich regionale Lebensmittel direkt beim Bauern, dachte sie sich. Das hat sie jedoch aus Sicht der Konsumenten kritisch hinterfragt: Habe ich dafür immer Zeit und die logistischen Möglichkeiten? Ist es nicht einfach auch bequemer, wenn ich alles an einem Ort bekomme?