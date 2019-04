DJV-Präsident beleidigt: Internettroll muss Nistkästen bauen

Hartwig Fischer gehe es hier "um den Lerneffekt". Das Internet sei kein rechtsfreier Raum. Wenn die Strafe auf dem Fuß folge und dann noch etwas Positives bewirke, lerne man auch Anstand in den sozialen Netzwerken, betont er. Von den angefertigten 40 Nistkästen überreichte Fischer 15 an das Projekt „Nettis Naturkinder“ der Paul-Jähn-Stiftung und der Kühling-Stiftung. Die übrigen Nistkästen will er in seinem Heimathegering aufhängen.

"Beim Lauschen der Vögel auf dem Ansitz kann man gut die Boshaftigkeiten in den sozialen Netzwerken vergessen. Probieren Sie’s mal aus", so der Verbandspräsident.