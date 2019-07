Dramatisch: Pferd droht im Schlamm zu versinken

Die Feuerwehr Velbert stand am Sonntag in Nordrhein-Westfalen vor einem dramatischen Rettungseinsatz: Ein Pferd drohte im Schlamm zu versinken.

Nachdem ungefähr ein Dutzend Pferde von ihrer Weide in der Nähe eines Reiterhofes an der Nordrather Straße in Neviges ausgerissen waren, gerieten zwei der Tiere in einen benachbarten, sumpfigen Tümpel.