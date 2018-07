Drillkombination, Gallowayrinder kaufen und die Parkplatzfrage

DWEWT schreibt: " Zunächst solltest du dich mit dem örtlich zuständigen Vet.-Amt(Landkreis) in Verbindung setzen. Einige Landkreise verlangen mittlerweile, zumindest bei nicht ausgebildeten Landwirten, eine Unterweisung im Bereich der entsprechenden Tierhaltung. Der Landkreis veranlasst auch deine Registrierung im HIT. Dort musst du dann die gekauften Tiere registrieren lassen. Wichtig beim Kauf der Tiere ist, dass sie dem vom Amt vorgegebenen Gesundheitsstatus entsprechen. Auch hier solltest du vor dem Kauf eine Rücksprache mit dem Vet.-Amt führen. Achte beim Kauf auf den bestätigten Gesundheitsstatus des abgebenden Betriebes! Galloways gehören eher zu den Extensivrassen. Eine zu gut gemeinte Fütterung, zumindest im Sommer, führt i.d.R. zur Verfettung der Tiere. In den Übergangszeiten, Frühjahr und Herbst und natürlich im Winter, ist eine Fütterung mit Raufutter wichtig. Außerdem solltest du auf eine ausrechende Mineralfuttergabe und Parasitenmaßnahmen achten. Eine wetterbeständige Unterbringung im Winter, ist auch bei Extensivrindern sinnvoll. Nur bei trockenen Bodenverhältnissen kann eine Ganzjahresfreilandhaltung akzeptiert werden. Auslauf sollten den Rindern auch im Winter gewährt werden.

Welche Säschiene für kombinierte Getreideaussaat

Oesi möchte Wissen: " Es ist zwar noch eine weile bis das Getreide ausgesät wird, jetzt ist aber noch Zeit um sich Gedanken zu machen... Folgende Vorraussetzung sind gegeben: - Aussaat von Getreide (Gerste, Weizen..) im Herbst nach dem Pflug in einem Arbeitsgang mit 3m Kreiselegge, 20 ha.

- Vorhanden: 3m Kreiselegge mit Hitch, Fronttank, Walze zum anschließenden anwalzen der Saat - Leichte (auch Moor) bis schwere Böden, teilweise "steinreich". Alles mit KE bearbeitbar. Bis jetzt haben wir immer mit einer Aufbausämaschine gearbeitet (Leihweise). Da wir mit der Aussaatgenaugkeit nicht zufrieden sind möchten wird den vorhandenen Fronttank nutzten (der Arbeitet bei Dünger sehr genau). Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ich das Korn am effizientesten in den Boden bringe. Folgende Fragen beschäftigen mich: - Sind nach der KE Scheibenschar notwendig? Wir hatten bei der Mietmaschine teilweise Probleme, dass die Doppelscheiben zu wenig Wiederstand im Boden hatten, dass die garnicht drehen (Moorböden). Boden staut sich auf usw. Anscheinend auch nicht immer die optimale Wahl - Was ist kostengünstig (aufgrund der Fläche)?"

Kaltoffelblüte meint: " Wir säen auch mit KE und Fronttank. Ich habe die vorhandene Walze von der RABE-KE durch eine Säwalze von HEKO ersetzt, mit einem Verteiler von Horsch. In meinem Profil sind drei Bilder in Aktion zu sehen. Damit wir mit 11 cm Reihenabstand säen könne haben wir die Doppelwalze verbaut. Notill säät mit einer einreihigen Walze, auch zu sehen in seinem Profil. "

Und Doptrebo90 antwortet: " Gut du hast jetzt zwei Probleme. 1. Die Genauigkeit der Dosierung. In der Regel werden die Sämaschinen alle über ein Tastrad aus Metall angetrieben, wie soll das ungenau werden? Das Ding hat in der Regel keinen Schlupf und dreht sich auch nur solange wie sich die Maschine im Boden befindet. 2. Doppelscheibenschare dreht sich nicht. Das kommt eben auf den Boden drauf an. Kann man pauschal nicht sagen was am besten für dich ist, dazu müsste man den Boden genauer kennen. Einfach mal bei Kollgen im Herbst gucken mit welcher Technik die ihr Zeug in den Boden bringen und welche Scheiben verbaut sind. "

Welche Säschiene für kombinierte Getreideaussaat