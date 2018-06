Drohne rettet 28 Kitze

Dadurch hat sie seit Anfang Mai 28 Kitze vor dem Tod durch fahrende Mähdrescher gerettet. Am Samstag stellte die Initiative ihre Drohne in Lüstringen vor. Dies meldet die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Carsten Kemna und Sven Pots sind die Begründer der "Rehkitzrettung Osnabrücker Land". Die beiden steuern den Multikopter mit Wärmebildkamera . Mit der Drohne können Rehkitze, die am Boden liegen, viel besser aufgespürt werden. Denn ein schnell herannahender Mähdrescher bedeutet meist den sicheren Tod für die Jungtiere.

Jungtiere werden in Sicherheit gebracht

Die Helfer können die Aufzeichnungen der Wärmebildkamera auf einem Monitor des Fernbedienungsgerätes oder mit einer Video-Brille verfolgen, so die NOZ weiter. Ist ein Kitz gefunden worden, so wird das Tier an einen sicheren Ort gebracht. „Oder der Helfer stülpt einen Korb über das Kitz und befestigt eine Fahne daran“, sagt Sven Pots. Auf diese Weise kann der Landwirt diesen nun sichtbaren Fundort mit dem Mähdrescher weiträumig umfahren.