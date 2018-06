DSGVO vs. Saatguttreuhand, Maisschädlinge und Wald kaufen

das fragt Freigeist und schreibt weiter: " Haben einen Schlag auf dem 1 Jahr Ackergras stand, umgepflügt und Mais angebaut. Auf diesem Acker fallen immer mehr Pflanzen auf, die kümmern und sich verzweigen. Bei genauem Hinsehen erkennt man an den befallen Pflanzen Einstichlöcher über der Hauptwurzel und Fraßspuren. Wer weiß, was das für ein Schädling ist? Wir hatten diesen Schaden noch nie und keine Erfahrung damit. "

Darky fragt sich: " Gerade kommt die Massenmail der STV mit einer freundlichen Erinnerung an die Zwangsgebühren... Da sich in den letzten Tagen alle möglichen Seiten die Zustimmung geholt haben, das sie einen weiter "Informieren" dürfen, stellt sich mir die Frage, ob die STV ohne eine solche Zustimmung überhaupt noch in gewohnter weise nerven darf? "

Wald kaufen

micra sucht eine Entscheidungshilfe: " Hab die Möglichkeit Wald zu kaufen : Ca. 1 km von mir entfernt 2,5 Ha ein Stück sehr gut erschlossen leichter Südhang ca.640 m ü. NHN Wertgutachten liegt vor: 50000 € ( 2 € / m² ) plus ca. 5 % Nebenkosten , denke bis 63000 € ( 2,4 € ) werde ich mit steigern. Was mein ihr? "

240236 schreibt: " Wertgutachten hin oder her. ich gebe auf diese Wertschätzungen einen Pfifferling. Man muß sich immer die Frage stellen: Was ist es "mir" wert? Habe schon Grundstücke gesehen die konnten nicht um die hälfte des Gutachtens verkauft werden. Solche Gutachten werden meist nach dem Verkehrswert abgerechnet. Ist der berechnete Wert höher, so bekommt auch der Gutachter mehr. Welcher Bestand? Es kommen zusätzliche Fragen: behindert das fehlende Geld die betriebliche Entwicklung usw.. Bei mir werden abgeholzte Waldflächen meist für ca. 1€/m2 gehandelt, dann kann man noch den Bestand dazurechnen. aber nicht wie mir es einer vorgerechnet hat: m2-Preis mal Fläche plus m3-Preis mal Bestand. Dazu konnte ich nur sagen: Die Bäume legen sich nicht umsonst um und kommen auch nicht von selbst zum Holzlagerplatz. "

Und Seebauer antwortet: " Wenn man schon Waldbauer ist, so wie du dann mag das Sinn machen, vorallem wenn man nicht weiss wer dann der Nachbar wird.

Als Summe finde ich das viel Geld, ausser du kannst nächsten Winter einen Teil als Stammholz wieder zurückholen. Bei uns kauft Stadt und Staat immer wieder auf wenn die Flächen an ihren eigenen Liegenschaften anschließen, die Förster gehen dann nach den Berechnungen meines Vorschreibers vor. Gibt da dann extra einen Förster der macht nicht´s anderes als die Grundstücke zu managen. "

Wald kaufen