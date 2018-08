Nach Dürre drohen Überschwemmungen

In der Nacht zum Donnerstag drohen vor allem in der Südosthälfte Deutschlands gebietsweise kräftige Gewitter, auch hier mit der Gefahr lokaler Unwetter.

Am Freitag und Samstag Abkühlung und vereinzelte Schauer

Am Freitag wird es im Südosten stärker bewölkt sein, gebietsweise gibt es Regenschauer. Im Nordwesten wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Schauern und vereinzelten kurzen Gewittern. Vom Südwesten bis in den Nordosten bleibt es trocken.

Die Höchsttemperatur bewegt sich laut DWD zwischen 20 Grad an der Nordsee und 27 Grad im Osten.

In der Nacht zum Samstag sind in Nordseenähe Schauer und einzelne Gewitter zu erwarten, auch im äußersten Südosten gibt noch letzte Schauer. Sonst bleibt überwiegend klar und trocken. Die Nachttemperatur sinkt örtlich in den einstelligen Bereich.