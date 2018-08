Dürre und Subventionen: Bauer Willi bei Frontal 21

Weil die Dürre und die Folgen für die Landwirtschaft auch in den Publikumsmedien ein Dauerrenner ist, besuchte ein Fernsehteam von Frontal 21 Bauer Willi auf seinem Hof. Wie es der Zufall so will, regnete es bei ihrer Ankunft wie aus Kübeln, berichtet Bauer Willi. „Es war der erste nennenswerte Niederschlag seit dem 9. Juni. Die ZDF-Reporter befragten den Landwirt zu den Folgen der Dürre, wie er zu Dürrehilfen steht und was er über den Bauernverband denkt.

Heute Abend um 21 Uhr wird der Bericht im Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt.