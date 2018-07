Edeka: 100 Gramm Hähnchenschenkel für 15 Cent

Die Initiative Tierwohl hat kein eigenes Label. Es handelt sich um eine Brancheninitiative für mehr Tierwohl. Der Lebensmitteleinzelhandel zahlt derzeit 4 Cent pro Kilo Fleisch in einen Fond ein, aus dem Landwirte für das Erfüllen bestimmter Haltungskriterien entlohnt werden. Pflichtkriterien in der Schweinemast sind: Teilnahme am Antibiotikamonitoring, Teilnahme am indexierten Schlachtbefunddatenprogramm, 10 % mehr Platz, zusätzliches organisches Beschäftigungsmaterial, Durchführung eines Stallklimacheck ein Mal pro Jahr, Durchführung eines Tränkewassercheck ein Mal pro Jahr, Tageslicht: Jedes Abteil muss Tageslichteinfall haben. Die lichtdurchlässige Außenfläche muss im Durchschnitt des Betriebes mindestens 1,5 Prozent der Abteil-Grundflächen betragen. Für das einzelne Abteil ist eine Unterschreitung der lichtdurchlässigen Fläche von maximal 20 Prozent zulässig. © Initiative Tierwohl