Eigenkontrolle Tierwohl: So sauber sind meine Tiere

Mit dem Ergebnis war sie fast zufrieden. Aber eben nur fast. Mit einem Verschmutzungsgrad an den unteren Beinen von 50 Prozent bei den laktierenden und 80 Prozent bei den trockenstehenden Kühen war sie nicht zufrieden. Also hat sie sich überlegt, welche Ursachen das haben könnte und was sie dagegen tun kann. Nun hat sie die Sauberkeit ihrer Tiere erneut bewertet, um zu prüfen, wie erfolgreich ihre Maßnahmen waren. Was sie genau unternommen hat und wie das Ergebnis der zweiten Untersuchung ausfällt, darüber berichtet die Milchviehhalterin in ihrem neuesten Blog auf dem Junglandwirteportal Hofheld.