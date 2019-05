Einbruch: Schlepper und Teleskoplader gestohlen

In Bovenden, Landkreis Göttingen, sind in der Nacht zu Montag nach einem Einbruch in einen dort ansässigen Betrieb gleich zwei landwirtschaftliche Fahrzeuge entwendet worden.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Schlepper von John Deere und einen Teleskoplader der Firma Kramer. Ihr Gesamtwert wird auf etwa 95.000 Euro geschätzt. Der Traktor wurde mittels Originalschlüssel gestohlen und hat, wie auch der Teleskoplader, eine Göttinger Zulassung (GÖ).