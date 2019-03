Einbrüche in Agrarbetriebe: Polizei will Diebstahlserie verhindern

Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg berichtet, kam es in Werder bei Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern vergangene Woche zu einem Einbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

In der Nacht vom 07. auf den 08. März haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände des Betriebes begeben und zwei Lagerhallen gewaltsam aufgebrochen.