Eingeschlossen: Landwirt von überschwemmter Wiese gerettet

Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Verden (Aller) in Niedersachsen berichtet, wurden die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag zu einem Wasserrettungseinsatz in das Hochwassergebiet der Aller alarmiert. Ein Landwirt war beim Füttern seiner Rinder, die sich auf einer vom Hochwasser umgebenen Weide befinden, stecken geblieben.