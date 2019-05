Endlich Käse aus der eigenen Käserei

Lange hat es gedauert aber endlich ist meine eigene kleine Käserei fertig! Vor etwa 2 Jahren fingen die Planungen an, ich habe einen Kurs beim „Verband für handwerkliche Milchverarbeitung“ gemacht.

Nach diesem kurzen Einblick wurde der Wunsch nach einer eigenen Produktion immer größer.

Von Anfang an stand jedoch fest, die Käseproduktion bleibt erst mal ausgelagert bei der mobilen Käserei, ich möchte mich auf die so genannten Frischeprodukte spezialisieren.

Dies umfasst z.B. Trinkmilch, Joghurt, Quark und Frischkäse. Mit diesen Produkten kann ich mein Sortiment wunderbar ergänzen und mein Angebot auf den Märkten vergrößern.