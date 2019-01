Entlegene Agrarregionen: Landwirtschaft in Südamerika

Die Filmemacher Jörn und Tammo Gläser widmen sich in ihrem neusten Filmprojekt der Landwirtschaft in Südamerika.

Sie waren für ihre Agrar-Dokumentation in Brasilien, Argentinien und Chile unterwegs: "Die Geschichte startet mit einem Erntebesuch im Bundesstaat Mato Grosso in Brasilien. Die Agrarbetriebe hier produzieren Körnermais und Sojabohnen für den Weltmarkt. Dutzende Landmaschinen unterschiedlicher Hersteller werden bei der Feldarbeit gezeigt. So mancher Betrieb ist mehrere zehntausend Hektar groß. Brasilien ist zudem der größte Zuckerproduzent der Welt."