ErlebnisBauernhof baut vertrauen der Städter aus

Zehntausende Besucher strömten auf den ErlebnisBauernhof und haben sich Zeit genommen, die vielfältigen Angebote in den Themenbereichen "Im Stall", "Auf dem Acker " und "Landleben" zu entdecken.

Rund 400.000 Gäste strömten zur Grünen Woche in die Berliner Messehallen, darunter 90.000 Fachbesucher. Das Publikum zeigte sich konsumfreudig und gab erstmals mehr als 50 Millionen Euro aus. Ein positives Fazit kann auch das Forum Moderne Landwirtschaft ziehen. Rund 60 Aussteller haben in Halle 3.2 zehn Tage lang moderne Landwirtschaft zum Entdecken, Fühlen und Schmecken präsentiert.

ErlebnisBauernhof begeistert Besucher

Geschäftsführerin Lea Fließ erklärte: "Der ErlebnisBauernhof war ein voller Erfolg. Ich denke, wir haben die Chance genutzt, das Vertrauen der Städter in die Moderne Landwirtschaft auszubauen. Mit dem Mix aus ‚echter‘ Landwirtschaft, also Rindern, Schweinen, Treckern und Pflanzen und unserer virtuellen ErlebnisTour konnten wir die Besucher begeistern und ihnen spannende Einblicke in die heutige Erzeugung von Lebensmitteln geben."