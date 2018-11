Ermittlungen gegen Landwirt: Bäume falsch beschnitten

Die Polizeiinspektion Neubrandenburg ermittelt aktuell gegen einen Landwirt wegen Sachbeschädigung an 17 Bäumen. Am Freitag wurde im Polizeirevier Malchin in Mecklenburg-Vorpommern eine Strafanzeige wegen der Sachbeschädigung an 17 Linden angezeigt. Als der Beamte vor Ort eintraf, habe sich der Sachverhalt bestätigt, so die Polizei.