Erntediebstahl: Polizei muss Felder schützen

Dieses sogenannte Agrar-Raiding, also die kriminelle Beschlagnahmung sowie die Plünderung landwirtschaftlicher Flächen, ist in der Ukraine zu einem landesweiten Problem geworden, wie ukrainische Medien melden.

Erntediebstahl wird in der Ukraine zu einem immer größeren Problem. Inzwischen müsse die Polizei vermehrt die Ernte auf den Feldern vor Dieben schützen.

Laut Polizeiberichten werden nun in jeder Region verstärkt Kontrollen durchgeführt. Außerdem erfolge die Bildung von Polizeieinheiten, die im Bedarfsfall schnell auf Notrufe reagieren können. Alleine im ersten Halbjahr 2017 seien insgesamt 570 Meldungen zu Agrar-Raiding beziehungsweise Agrar- Diebstahl registriert worden, wie Agra Europe (AgE) den Verband der Landwirte und Landbesitzer in der Ukraine zitiert.

Problem: Doppelpachtverträge mit zwei Landwirten

Das Justizministerium in Kiew jedoch gibt an, über keine genauen Statistiken zu verfügen. Allerdings komme es jährlich zu mehreren hundert Beschwerden. Neben dem Diebstahl der Ernte gebe es auch Raiding-Fälle durch Betrug und unklare Vertragsverhältnisse, berichtet AgE. So würden zum Beispiel Doppelpachtverträge mit zwei Landwirten für eine einzige Fläche abgeschlossen.