Erntehits 2018: Das sind die Plätze 20 bis 11

Erntehits 2018: Plätze 20 bis 11

Platz 20: Gestört aber GeiL: Be My Now

Platz 19: JEAW: Ich bin Farmer

Platz 18: Die Toten Crackhuren im Kofferraum: Ich und mein Pony

Platz 17: Linkin Park: Heavy

Platz 16: Journey: Don´t stop believing

Platz 15: Peter Maffay: Sonne in der Nacht

Platz 14: Rammstein: Mein Herz brennt

Platz 13: S.T.S.: Irgendwann bleib i dann dort

Platz 12: Böhse Onkelz: Wenn wir einmal Engel sind

Platz 11: LaBrassBanda: Nackert