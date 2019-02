Erste Flächenbrände: Erdbeer- und Schilfgrasfeld in Flammen

In Euskirchen in Nordrhein-Westfalen wiederum geriet ein Erdbeerfeld in Brand.

Ein Anwohner (50) hatte am Montag von zu Hause aus gegen 14.15 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Feld neben dem Ipas-Gelände "Am Silberberg" beobachtet, so die Kreispolizeibehörde Euskirchen. Er verständigte den Eigentümer.