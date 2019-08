Erste Fleckfieberübertragung durch eine Zecke in Deutschland

Die Hyolomma-Zecke lebt eigentlich in den Tropen, wurde aber in den vergangenen Monaten immer häufiger auch in Deutschland gefunden. Gab es im Jahr 2018 nur 35 Nachweise, liegt diese Zahl in diesem Jahr jetzt schon bei 50. Das liegt vor allem am milden Winter in vielen deutschen Regionen, der die Zecken erstmalig hier überwintern ließ.

Laut Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim, trägt etwa jede zweite Hyalomma-Riesenzecke den Fleckfiebererreger.