Deutschland blüht auf

In ganz Deutschland gingen am Samstagvormittag Landwirte der Aktion „Wir machen Euch satt“ in die Innenstädte. Unter dem Motto "Deutschland blüht auf" traten sie mit Verbrauchern in den Dialog. Wir zeigen Bilder der Aktion in der Braunschweiger Innenstadt.