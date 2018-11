EuroTier: agrarheute live vor Ort

© agrarheute Der agrarheute-Hauptstand befindet sich in Halle 11, Stand D27.

Endlich ist es so weit: Die EuroTier öffnet ab heute ihre Tore auf dem Messegelände in Hannover. Tierprofis kommen voll auf ihre Kosten und können sich über die neusten Trends in der Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung informieren.

Wir sind für Sie vor Ort und berichten live. Unseren agrarheute-Hauptstand finden Sie in Halle 11 an Stand D27. Hier können Sie sich informieren, Fragen stellen, Abos abschließen und Fachgespräche mit unseren Redakteuren führen. Kommen Sie vorbei! Es lohnt sich.