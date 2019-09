Experiment: Fast 62 Prozent zahlen zu wenig für Bio-Produkte

Der Bio-Supermarkt Bio Company in Berlin ließ die Kunden den Preis für ihren Einkauf selbst bestimmen. So geschehen am 24. September. Jeder konnte für sich selbst entscheiden, was ihm nachhaltig und fair produzierte Waren wirklich wert ist. Und das, ohne den tatsächlichen Preis zu kennen.

Das Ergebnis zeigt: Der faire Wert der Produkte wird scheinbar nicht erkannt. 62 Prozent der Kunden schätzten den Preis für ihren Einkauf zu niedrig ein.