Expertentipps bei Streit mit den (Schwieger-)Eltern

Die Probleme mit den Schwiegereltern belasten oft auch die Paarbeziehung. „Generationenkonflikte und die Paarbeziehung sind eng miteinander verwoben“, erklärt der Experte für Paar- und Familienberatung Markus Hirt. „Grundsätzlich ist es für den Verlauf der Generationenkonflikte günstig, wenn die Ehepartner an einem Strang ziehen“, so Hirt. Denn, fühle sich z.B. die Frau von ihrem Mann im Stich gelassen, werde ihre Enttäuschung und Wut noch größer und die Konflikte eskalierten weiter. „Fühlt sich auf der anderen Seite der Mann in seinen Ablösungsschwierigkeiten von den Eltern von seiner Frau nicht verstanden und nur getadelt, lähmt es ihn noch mehr in seiner Zerrissenheit“, so Hirt.