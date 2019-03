Facebook-Gruppe: 450 Agrarfrauen vernetzen sich

Am vergangenen Freitag, dem Weltfrauentag, schaltete agrarheute die Gruppe „Frauen in der Landwirtschaft“ auf Facebook online. Dann ging es Schlag auf Schlag. Innerhalb kürzester Zeit stellten hunderte Frauen einen Mitgliedsantrag und bedankten sich für den Vorstoß. „Vielen Dank für die Gruppe. Wurde aber auch Zeit.“

„Es ist einfach toll zu erfahren, wie die Lebens- und Arbeitsumstände anderer Frauen sind, womit sie sich herumschlagen und was ihnen Freude bereitet. Ich freue mich auf ein starkes Netz!“

„Wirklich toll, wie vielseitig die Bereiche sind, in denen all die Powerfrauen hier in der Landwirtschaft mitwirken!“

Laut einer Facebook-Umfrage ist derzeit die Mehrzahl der Gruppemitglieder zwischen 25 und 44 Jahre alt (70 %).