Fachmännisch: GPS-Systeme und Computer einer Spritzanlage gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch 17:30 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr betraten Unbekannte das umzäunte Gelände eines landwirtschaftlichen Gutshofes an der Friedensstraße in Bedburg. Dort brachen sie das Zugangstor einer Gerätehalle auf und demontierten offenbar fachmännisch von vier John-Deere-Landmaschinen die GPS-Systeme, so die Polizei.

Von einem weiteren Traktor, der in einer anderen Halle stand, entwendeten die Täter neben dem GPS-System noch einen Bordcomputer einer Spritzanlage.