Fahrradweg abgelehnt: Traktoren haben Vorfahrt

Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, beschäftigte sich der Bezirksausschuss Feldmoching-Hasenbergl am Dienstagabend mit einem sommerlichen Thema. Es ging um die Zufahrt zu einem Badesee in Feldmoching bei München in Bayern.

Anwohner forderten in einer Bürgerversammlung die Umwandlung in eine reine Fahrradstraße.