Fakten zu Weiße Weihnachten - Früher versus Heute

Nein, das stimmt nicht.

FAKTEN: "Das Ereignis war immer relativ selten", erklärt DWD-Meteorologe Andreas Friedrich. "An den Feiertagen 2010 gab es fast flächendeckend in Deutschland weiße Weihnachten. In den 1960er Jahren gab es mehrere Jahre hintereinander an vielen Orten in Deutschland weiße Weihnachten. Daraus lasse sich aber kein genereller Trend ableiten", sagt Friedrich.

"Jedes Kinderbuch und jede Werbung zeigen eher die weiße Weihnacht als die in Deutschland viel realistischere grüne Weihnacht", sagt Professor Joachim Curtius vom Institut für Atmosphäre und Umwelt der Universität Frankfurt/Main. An weiße Weihnachten erinnert man sich eben lieber als an mildwarme Feste bei schlechtem Wetter und Regen.

Die Winter waren früher jedoch oft kälter, so Friedrich. Nach DWD-Angaben ist es in Deutschland seit 1881 im Dezember um 1,7 Grad wärmer geworden.