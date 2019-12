Farm & Food 2020: Vergünstigte Tickets für Landwirte

Die fünfte Farm & Food öffnet am 20. Januar 2020 in Berlin ihre Türen. An diesem Tag stehen Landwirte und ihre Zukunftsthemen in besonderem Fokus. Der Kongress richtet sich an alle, die in und um die Landwirtschaft arbeiten, an Betriebe aller Größen und Rechtsformen sowie ihre Partner im vor- und nachgelagerten Bereich.

Auf dem Programm stehen unter anderem Diskussionsrunden und Workshops zu datenbasierten Präzisionsackerbau, Konzepten für eine regenerative Landwirtschaft und neuen Wertschöpfungsnetzwerken.