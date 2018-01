In der WebTV-Serie "Farm to Future" geht Kaspar auf die Digital Farming Reise. Der junge Moderator trifft interessante Landwirte und Digital Experten. Seine Mission: Die Digitalisierung in der Landwirtschaft. In der ersten Folge besucht er einen Betrieb in Sachsen-Anhalt. Dieser Betrieb nutzt die Digital Farming Lösungen von Farmfacts.

Zu sehen ist der Film auf dem youtube-Kanal des Farm & Food 4.0 Kongress. Dieser fand am 22. Januar in Berlin statt.