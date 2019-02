Fast unbezahlbar: Alter Porsche-Traktor geklaut

In Hamm in Nordrhein-Westfalen wurde am vergangenen Wochenende ein Oldtimertraktor der Marke Porsche gestohlen. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Maschine, einen Standard U 218, von einem Werkstattgelände an der Opsener Straße.

Die Tat fand zwischen Freitag, 08. Februar um 17.00 Uhr bis Montag, 11. Februar um 10.00 Uhr statt.