Feinstaub: gesundheitsschädigend, aber zu wenig erforscht

Am gestrigen Dienstag stellte das Max-Planck-Institut (MPI) für Chemie in Mainz eine neue Studie zum Thema Feinstaub vor. Über das Projekt war bereits vor Veröffentlichung heiß diskutiert worden, weil einer der Studienleiter, Prof. Dr. Jos Lelieveld, vor einigen Wochen in der WDR-Sendung "Monitor" aufgetreten war und dort von 50.000 vorzeitigen Todesfällen pro Jahr infolge von Ammoniak-Emissionen vornehmlich aus der Güllewirtschaft gesprochen hatte. Die Landwirtschaft, so hatte "Monitor" berichtet, sei damit der größte Feinstaubverursacher hierzulande.

Die Pressekonferenz zur genannten Studie sollte nun auch Aufklärung hinsichtlich dieses Vorwurfs bringen.