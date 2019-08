Feldbrand: Verdächtiger geschnappt

Während der Löscharbeiten wurde ein 19-jähriger Butzbacher von Zeugen am Brandort beobachtet, der für die Brandermittler kein Unbekannter ist. Bereits in anderen Fällen wurde der junge Mann auffällig, weshalb er auch nun ins Visier der Ermittler geriet. Befragt zu dem Brand verstrickte er sich in Widersprüche und räumte in seiner Vernehmung schließlich ein, den Brand möglicherweise verursacht zu haben. Es wird weiter ermittelt.