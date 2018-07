Flächenbrand: Feuerwehr löscht Flammen auf 6.250 Quadratmetern

Fast jeden Tag erreichen uns Meldungen von brennenden Maschinen und Flächen.

So hatten auch die Ortsfeuerwehren Kaltenweide und Krähenwinkel am Donnerstagnachmittag zu tun: In Kaltenweide, einem Ortsteil der Stadt Langenhagen in der Region Hannover in Niedersachsen, war ein Flächenbrand gemeldet worden.