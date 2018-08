Flächenfraß: Bauern schalten Traueranzeige für den Acker

Um sich gegen den Bau eines Einkaufszentrums zu wehren, haben sich Landwirte in Pohlheim, Hessen , etwas besonders ausgedacht. In der örtlichen Zeitung, den Pohlheimer Nachrichten, haben die Bauern eine Traueranzeige für den Acker geschaltet. Dort heißt es: „Unser Acker, unser täglich Brot, der 19. August ist dein Schicksalstag.“ Und weiter: „In Liebe und Dankbarkeit für Brot, Nudeln, Pizza, Döner, Kuchen, Milch , Käse, Joghurt, Fleisch, Wurst, Eier.“

Gegen Flächenversiegelung

Die Initiative will mit der Traueranzeige auf den Flächenverbrauch und die Folgen für die Landwirtschaft aufmerksam machen. „Es sollte doch klar sein, dass mit der steigenden Flächenversiegelung der Bevölkerung allmählich die Nahrungsgrundlage genommen wird", erklärten die Bauern in einer Pressemitteilung. Allein in Watzenborn-Steinberg, einem Ortsteil von Pohlheim, seien seit den 1970er Jahren 150 Hektar in Bauflächen umgewandelt worden.