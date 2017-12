Flächenverbrauch in Österreich: "Reduzierung auf 2,5 ha am Tag nötig"

Österreich ist das Land mit dem relativ höchsten Bodenverbrauch in Europa. Das berichtet die österreichische Volksanwaltschaft, der parlamentarische Ombudsmann zur Kontrolle der öffentlichen Verwaltung. Demnach stünden in rund 200 Jahren keine Böden mehr zur Verfügung, wenn sich der Trend unverändert fortsetze. "Der rasante Bodenverbrauch gefährdet den einzigartigen Natur- und Lebensraum in Österreich. Neben der Schönheit Österreichs leiden aber auch die Wirtschaft und die Lebensmittelversorgung unseres Landes", so Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek. 500.000 Arbeitsplätze entlang der agrarischen Wertschöpfungskette würden von der Ressource Boden abhängen.

Die Österreichische Hagelversicherung hat deshalb die Kampagne "Bodenlos macht brotlos, arbeitslos" ins Leben gerufen, die rund 20.000 Unterstützer hinter sich hat und von der Volksanwaltschaft befürwortet wird.