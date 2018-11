Auf der Flucht: Angus-Bulle im Wohngebiet

In Teublitz im Landkreis Schwandorf in Bayern kam es am Sonntag zu einem Zwischenfall mit einem Stier. Kurz nach 15.30 Uhr wurde bei einer Metzgerei in der Münchshofener Straße ein Bulle von einem Landwirt angeliefert.

Das aggressive Tier habe sich jedoch schnell selbständig gemacht und nach dem Abladen das geschlossene Hoftor der Metzgerei durchbrochen, berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Laut Feuerwehr habe der Bulle das Hoftor regelrecht herausgerissen.